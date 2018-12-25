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Ordu'daki dolu afetzedelerine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 11:00 | Son Güncelleme

Aybastı ve Kabataş ilçelerindeki 673 konut sahibine 772 bin 500 lira nakdi yardım yapıldı

Ordu'nun Aybastı ve Kabataş ilçelerinde etkili olan dolu yağışının yol açtığı hasarlar karşılandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 14 Eylül'de Aybastı ve Kabataş ilçelerinde dolu meydana geldiği anımsatıldı.

Aybastı'da 14, Kabataş'ta ise 4 mahallede etkili olan dolu afeti sonrası ilçelerde kurulan komisyonlarca hasar tespit çalışmaları yapıldığı vurgulanan açıklamada, yapılan tespitler sonunda, çatısında hasar oluşan 673 konut sahibine, afet ve acil yardım ödeneğinden 772 bin 500 lira yardım yapıldığı bildirildi.

Hasar tespiti sonucu belirlenen tutarların, 20 Aralık itibarıyla hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
afet Aybastı dolu Kabataş ordu

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