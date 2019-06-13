HABER

Ordu'daki dolunun zararları belirleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

Gürgentepe ilçesinde, dolu nedeniyle oluşan zararları yerinde belirlemek üzere oluşturulan hasar tespit komisyonları çalışmalara başladı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, dün etkili olan dolunun yol açtığı zararların belirlenmesi için hasar tespit komisyonları oluşturuldu.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran Çarşamba günü, Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu sonucu çok sayıda aracın camlarında kırılma, kaportalarında ezilme ve çökmeler meydana geldiği belirtildi.

Bölgede çok sayıda evin çatısının zarar gördüğüne, bölgedeki tarım arazilerinin de doludan olumsuz etkilendiğine işaret edilen açıklamada, dolu afeti nedeniyle oluşan zararları yerinde tespit etmek üzere Valilik tarafından İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman müdürlükleri teknik personelinden hasar tespit komisyonları oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit komisyonlarının bugün bölgeye giderek çalışmalarına başladığı ifade edilerek, hasar ve zararların tespitine yönelik Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir başkanlığında, Gürgentepe Belediye Başkan Vekili, AFAD, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik il müdürleri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve ilgili mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldığı aktarıldı.

Konutların çatısında oluşan zararların, AFAD ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, tarım arazilerindeki zararların Tarım ve Orman Müdürlüğü, araçlardaki hasarların ise Gürgentepe Kaymakamlığınca tespit edildiği belirtilen açıklamada, hasar tespit komisyonlarının sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
-7 Bölge 7 Renk Festivali’nde birlik ve beraberlik mesajı verildi-7 Bölge 7 Renk Festivali’nde birlik ve beraberlik mesajı verildi
Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, turistler mağdurOtel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, turistler mağdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolu hasar tespit ordu

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı!

Marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldılar!

Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Duyar duymaz harekete geçtiler! Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.