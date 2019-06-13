Ordu'daki dolunun zararları belirleniyor

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, dün etkili olan dolunun yol açtığı zararların belirlenmesi için hasar tespit komisyonları oluşturuldu.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran Çarşamba günü, Gürgentepe ilçesinde etkili olan dolu sonucu çok sayıda aracın camlarında kırılma, kaportalarında ezilme ve çökmeler meydana geldiği belirtildi.

Bölgede çok sayıda evin çatısının zarar gördüğüne, bölgedeki tarım arazilerinin de doludan olumsuz etkilendiğine işaret edilen açıklamada, dolu afeti nedeniyle oluşan zararları yerinde tespit etmek üzere Valilik tarafından İl Afet ve Acil Durum (AFAD), Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman müdürlükleri teknik personelinden hasar tespit komisyonları oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit komisyonlarının bugün bölgeye giderek çalışmalarına başladığı ifade edilerek, hasar ve zararların tespitine yönelik Gürgentepe Kaymakamı Nursel Özdemir başkanlığında, Gürgentepe Belediye Başkan Vekili, AFAD, Tarım ve Orman, Çevre Şehircilik il müdürleri, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve ilgili mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantı yapıldığı aktarıldı.

Konutların çatısında oluşan zararların, AFAD ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, tarım arazilerindeki zararların Tarım ve Orman Müdürlüğü, araçlardaki hasarların ise Gürgentepe Kaymakamlığınca tespit edildiği belirtilen açıklamada, hasar tespit komisyonlarının sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

