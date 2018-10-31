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Ordu'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavide

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

ORDU'nun Akkuş ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Şinasi Varlı (16) yaşamını yitirdi. Zehirlenmeye neyin yol açtığı henüz belinemezken, sağlık durumları ağır olan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ordu'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavide

Mehmet Emin COŞKUNDERE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Akkuş ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Şinasi Varlı (16) yaşamını yitirdi. Zehirlenmeye neyin yol açtığı henüz belinemezken, sağlık durumları ağır olan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde meydana geldi. Dağyolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenden fenalaşan Mesut Çamaoğlu (28), Şinasi Varlı, Şehri Varlı (52) ve Şakir Şen (62) çevredekiler tarafından patpat diye tabir edilen tarım araçları ile mahalle yoluna taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, baygın haldeki 4 kişiyi ambulanslarla Samsun'daki Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şinasi Varlı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri süren Şakir Şen ve Mesut Çamoğlu, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, Şehri Varlı ise ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olayın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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Ordu'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavideOrdu'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavideOrdu'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavideOrdu'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavide

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