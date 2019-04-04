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Ordu'daki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 20:56 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan 4'ü Ordu Adliyesine sevk edilirken, biri Artvin'e gönderildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altınordu ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, daha önce kamudan ihraç edilen ve örgütün kapatılan çeşitli kurumlarında çalışan 5 zanlı gözaltına alınmıştı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden bu yana arandıkları öğrenilen şüphelilerin, ByLock kullandıkları tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon tutuklama

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