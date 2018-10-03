Ordu'daki FETÖ/PDY davaları

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 5 sanıktan 2'sine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde farklı dosyalarda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ö.Y, tutuksuz sanıklar O.Ü, S.A, B.O, S.A. ile aileleri ve avukatları katıldı.

Sanıklar, önceki beyanlarını yineleyerek, tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.

Mahkeme heyeti, O.Ü. ile S.A'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Ö.Y'nin ise tahliyesini, S.A, ve B.O'nun da beraatini kararlaştırdı.

