Ordu'daki FETÖ/PDY davalarında karar

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde farklı dosyalarda görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.A, tutuksuz sanıklar H.İ.A, S.D, B.A. ve aileleri ile avukatları katıldı.
Tutuklu sanık İ.A, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.
Tutuksuz sanıklar H.İ.A, S.D. ve B.A. ise önceki beyanlarını yineleyerek, beraat talebinde bulundu.
Sanıklardan H.İ.A, savunmasında, söz konusu yapıya üye olmadığını ileri sürerek beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, İ.A'nın 7 yıl 6 ay, B.A'nın ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Heyet, sanıklar H.İ.A. ile S.D'ye de 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.
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