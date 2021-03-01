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Ordu’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

01.03.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Ordu’daki fuhuş operasyonunda 7 tutuklama

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen ve 12 kişinin gözaltına alındığın fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından pandemi kurallarını hiçe sayarak fuhuş yapanları teknik takibe alındı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen ve 12 kişinin gözaltına alındığın fuhuş operasyonunda 7 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından pandemi kurallarını hiçe sayarak fuhuş yapanları teknik takibe alındı. Yapılan teknik takibin ardından ekipler, titizlikle düzenlediği operasyonda biri yabancı uyruklu 3 kadın ile 9 şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün güvenlik önlemleri eşliğinde Fatsa Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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