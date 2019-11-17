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Ordu’daki hamsi şenliğinde 1 buçuk ton hamsi tüketildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen hamsi şenliğinde, yaklaşık bir buçuk ton hamsi tüketildi.Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel hamsi şenliklerinin 5’incisi gerçekleştirildi.

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen hamsi şenliğinde, yaklaşık bir buçuk ton hamsi tüketildi.
Gülyalı ilçesine bağlı Kestane Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel hamsi şenliklerinin 5’incisi gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte, ızgarada ve tavada pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi. Her yıl düzenlenen ve insanların bir araya geldiği etkinlikte yaklaşık bir buçuk ton hamsi tüketildi.
Etkinliğe katılan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, bu yıl 5’incisi organize edilen hamsi şenliğinin, insanları bir araya getirdiğini ifade ederek, “Ordu’da Gülyalı ilçesi, en lezzetli balıkların yenildiği yerdir. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz, emek verenlere ve katkı sunanlara teşekkür ediyoruz” dedi.
Mahalle Muhtarı Yusuf Yurtseven, bu tür etkinliklerin insanları bir araya getirdiğini ve kaynaştırdığını ifade etti. Hamsi şenliği ve buna benzer etkinlikler sayesinde gurbetçilerin de memleketlerine gelerek hasret giderdiklerini anlatan Muhtar Yurtseven, “Vatandaşlarımız en azından yılda bir kere de olsa dede topraklarına geliyor ve görmedikleri arkadaşlarını görmüş oluyor, herkes için çok güzel oluyor” şeklinde konuştu.
Balıkları pişiren Aşçı Hicabi Yılmaz, yaklaşık 50 kişi ile birlikte yaklaşık bir buçuk ton hamsinin pişirilip, insanlara ikram edildiğini ifade ederek, “Izgara, tava olarak ikram ediyoruz ve yanında salata ve helva veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar ise buradaki amacın hamsi yemek olmadığını, birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu ifade etti.
Şenlikte ayrıca vatandaşlar, çalan şakılar ve türküler eşliğinde doyası eğlendi.

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