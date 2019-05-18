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Ordu'daki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:04 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın: - "Heyelandan mağdur olan vatandaşların yeme içme, barınma, ev eşyalarının nakli ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için sıkı çalışma başlattık" - "Yeni bir yerleşim yeri belirlenerek heyelandan mağdur olan vatandaşlarımız için yeni konut yapım çalışmalarına da en kısa sürede başlanacak"

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 31 konutun bulunduğu 22 bina ve 1 caminin yıkıldığı heyelandan mağdur olanların ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla heyelandan mağdur olanların sıkıntılarını gidermek için tüm imkanların kullanıldığı belirtildi.

Heyelanın ardından ilk olarak kriz masası oluşturulduğu, sağlanan koordinasyon sonucu bölgeye hareket edildiği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşların yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye mobil mutfak gönderildi. İçme suyu, tuvalet ve diğer ihtiyaçları için tüm ekipmanlar bölgede konuşlandırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, Kriz Masası Koordinatörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun'un heyelan bölgesine giderek çalışmaları yerinde incelediklerine işaret edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Aydın, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarla heyelan bölgesinde olduklarını aktararak şunları kaydetti:

"Heyelandan mağdur olan vatandaşların yeme içme, barınma, ev eşyalarının nakli ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için sıkı çalışma başlattık. Şu anda tüm birimlerimizle bölgedeyiz. Yeni bir yerleşim yeri belirlenerek heyelandan mağdur olan vatandaşlarımız için yeni konut yapım çalışmalarına da en kısa sürede başlanacak. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz."

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Aybastı heyelan ordu ordu büyükşehir belediyesi

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