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Ordu'daki heyelan

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Kriz Masası Koordinatörü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun: - "Oluşturduğumuz sosyal tesislerde her akşam iftar yemeği ikramına düzenli devam ediyoruz" - "Heyelandan etkilenen vatandaşlarımız rahat edene kadar buradayız"

Ordu'da, Kriz Masası Koordinatörü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, Aybastı ilçesindeki heyelandan etkilenen vatandaşlar için oluşturulan sosyal tesislerde her gün iftar yemeği verildiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelandan sonra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla kurulan kriz masasının çalışmalarını aksatmadan yürüttüğü belirtildi.

Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda Aybastı'daki heyelandan dolayı meydana gelen su kesintisinin bir gün gibi kısa sürede giderildiği aktarılan açıklamada, dün itibarıyla Aybastı'nın 21 mahallesinde su sıkıntısının olmadığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Kriz Masası Koordinatörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, seyyar tuvalet, yeme içme ve diğer ihtiyaçlar için hazırlanan tüm ekipmanın bölgede hizmet verdiğini ifade ederek, oluşturdukları sosyal tesislerde her akşam iftar yemeği ikramına düzenli devam ettiklerini belirtti.

Olgun, şikayetlere sebep olan içme suyu arıtma tesisi tahliye hattının deplase çalışmasının bir-iki gün içinde bitirileceğini yeni tahliye hattı yapımının arıtma tesisinin güney cephesinde başlatıldığını, bir-iki gün içinde tamamlanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle bölgede olduğunu aktaran Olgun, heyelandan etkilenen vatandaşlar rahat edinceye kadar bölgede bulunacaklarını ifade etti.

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Aybastı heyelan ordu ordu büyükşehir belediyesi

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