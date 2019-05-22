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Ordu'daki heyelan

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 14:06 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: - "Ordu'daki heyelanda mağdur olanların evi hibe olarak yapılmalı" - "Samsun’da 19 Mayıs’ta verilen fotoğraf anlamlı, güzel fotoğraftır. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Çünkü artık çok gerildik"

TBMM (AA)- MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu'nun Aybastı İlçesinde meydana gelen heyelana ilişkin, "Mağdur olanların evi hibe olarak yapılmalı." dedi.

Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda Sağlık Mahallesi'nde evlerin yıkıldığını, arazilerin tahrip olduğunu belirtti.

Yüzlerce kişinin büyük mağduriyet yaşadığını anımsatan Enginyurt, şunları söyledi:

"100 dönüm arazi geri dönülmez şekilde gitti ki bu insanların geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktı. Şu an umutları Sayın Cumhurbaşkanında, Hükümetimizde ve bizlerde. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ordu Valisi ile görüşerek heyelanda meydana gelen hasarın ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağını ifade etmiştir. Bu bizim için sevindiricidir. Akşam 19.00’da heyelan gerçekleşmiştir. Bu binalar boşaltılmamış olsaydı büyük bir can kaybı yaşıyor olacaktık.
Orada yaşayan vatandaşlarımız için acilen bir yerleşim alanı sağlanmalıdır. 101 bin lira, kendilerinden kira öder gibi yapılan evlerin parasının ödenmesi talep ediliyor. Biz de diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Bu bir afettir. Burası hibe yoluyla yapılırsa vatandaşlarımıza büyük destek sağlanacaktır. Hayvancılık yapabilmeleri için de evlerin olduğu bölgelere ahırların yapılması ve bu evlerin kış ayına gelmeden bitirilmesi gerekir."

Enginyurt konu ile ilgili gelişmelerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de iletildiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyoruz ve diyoruz ki her zaman mazlumların, mağdurların yanında oldunuz. Ordu Aybastı ilçemiz büyük bir mağduriyet yaşadı. Bu sıkıntının ve mağduriyetin giderilmesi gerekir. Vatandaşların gözyaşlarının dindirilmesi gerekir. Vatandaşlarımız endişe yaşıyorlar, hükümetimizden bu endişenin giderilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

- "19 Mayıs’ta verilen fotoğraf anlamlı güzel fotoğraftır"

Enginyurt, bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "82 milyonun aynı gemide olduğu" yönündeki açıklamasını ve 19 Mayıs günü Samsun'da liderlerin verdiği birlik fotoğrafını anımsatması üzerine, "Türkiye kendi içerisinde bu dış tehditlere, hakaretlere karşı birlik ve beraberlik içinde olmalıdır.
82 milyon insanımızın bir olması hepimizin ortak arzusudur." değerlendirmesini yaptı.

Birlik ve beraberliğin lafla olmaması gerektiğini de vurgulayan Enginyurt, şöyle devam etti:

"Bunu bir fotoğrafta sergileyip arkasından bir gün geçmeden Hükümete, Sayın Cumhurbaşkanına ağır eleştiriler getirerek, 82 milyonun birlikteliği sağlanmaz. Dolayısıyla 82 milyon birliktelik hakikaten anlamlı birlikteliktir. Sayın Cumhurbaşkanı bunu arzu etmektedir. Buradan farklı maksatlar, farklı anlamlar çıkarılmamalıdır. Samsun’da 19 Mayıs’ta verilen fotoğraf anlamlı, güzel fotoğraftır.

Ülkemizin buna ihtiyacı var. Çünkü artık çok gerildik. Sokakta insanlar en ufak hadisede birbirine acımasız davranır hale geldi. Dolayısıyla 82 milyonun kardeşliği, birliği, beraberliği hepimizin ortak özlemidir."

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

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