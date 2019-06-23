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Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi’nde heyelan tehdidiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, hanelerine geri döndü.

Ordu’nun Gölköy ilçesi Sarıca Mahallesi’nde heyelan tehdidiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, hanelerine geri döndü. Dün gece saatlerinde boşaltılan 69 hanede endişeli bekleyiş devam ediyor.
Daha önceden meydana gelen heyelan nedeniyle afet bölgesi olarak ilan edilen Sarıca Mahallesi’nde, Ordu genelinde yaklaşık 1 haftadır devam eden sağanak sonrası küçük çaplı heyelanlar oldu. Sürekli olarak heyelan ve su baskınları uyarılarının yapıldığı Sarıca Mahallesi’nde dün gece saatlerinde toplam 69 hane boşaltıldı. Can kaybının yaşanmaması için tahliye edilen vatandaşlar, geceyi akrabalarının yanında ve pansiyonlarda geçirdi. Heyelan sonucu, bazı evlerin duvarlarında çatlaklar belirirken, arazilerde yarıklar, yollarda göçükler oluştu.
Bazı vatandaşlar, kendi evlerinde herhangi bir hasarın olmadığını belirterek, evlerini boşaltmak istemediklerini ifade ederken, bazıları ise alınan tedbirlerin, kendi canları açısından oldukça önemli olduğuna değindi. Vatandaşların büyük çoğunluğu hanelerine geri dönüş yaparken, bölgede bekleyiş sürüyor.

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor

Ordu’daki heyelan bölgesinde bekleyiş sürüyor
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