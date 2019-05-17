Ordu’daki heyelan bölgesine yardımlar geliyor

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgeye yardımlar gelmeye başladı. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, ilk etapta barınma ihtiyacı için 1 milyon TL gönderildiğini söyledi.

Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen ve şu ana kadar 61 binada 80 konutun tahliye edildiği, 22 binada 31 konutun yanı sıra bir de caminin yıkıldığı heyelan bölgesine yardımlar gelmeye başladı. Tahliye edilme kararının verildiği heyelan bölgesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile AFAD yetkilileri de inceleme başlattı. Yaklaşık 100 dönüm arazinin afete uğradığı ve vatandaşların tahliyelerinin sürdürdüğü bölgeye, AFAD tarafından 1 milyon TL gönderildiği belirtilirken, Türk Kızılayı yetkilileri tarafından kurulacak olan 2 çadırdan birisi mescit, diğeri ise iftar ve sahur yeme alanı olarak kullanılacak. Ayrıca Kızılay’a ait ikram aracı da bölge normale dönene kadar hazır bekleyecek.

“100 dönüm arazide afet var”

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, tahliye edilen vatandaşların geceyi akrabalarının yanında geçirdiğini söyledi. Heyelan sonrası tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğuna değinen Geçtan, “100 dönüme yakın bir arazide afet var. Bugün AFAD başkan yardımcımız, çevre ve şehircilik daire başkanlarımız ve Türk Kızılayı burada, hep beraber vatandaşın yanındayız. Belediye işçilerimiz ve gönüllü vatandaşlarımız ile beraber tahliyeleri sağlıyoruz. Şuanda eşyalar taşınıyor, biran önce vatandaşımızın yaralarını sarmak için bütün devlet kurumları burada” şeklinde konuştu.