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Ordu’daki heyelan havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Samsun-Ordu kara yolu üzerinde meydana gelen ve 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan heyelan bölgesi, havadan görüntülendi.Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi.

Samsun-Ordu kara yolu üzerinde meydana gelen ve 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan heyelan bölgesi, havadan görüntülendi.
Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı, Samsun-Ordu kara yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası, Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı D.A. ve eşi Ş.A. isimli karı-koca yaya olarak kaldırımda yürüdüğü esnada, D.A. isimli kadın yaralandı. Yaralı şahıs Ordu Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.
Yaşanan heyelan olayı nedeniyle Perşembe ilçesi istikametinden Altınordu ilçesi istikametine giden yol ulaşıma kapandı. Sürücüler, alternatif yol olan çevre yoluna yönlendirildi.

Çalışmalar sürüyor
Öte yandan, heyelanın yaşandığı bölgede bulunan binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerce çalışmalar geniş çaplı olarak yürütülüyor. Gerekli tedbirlerin alındığı bölgede ekipler, iş makineleri yardımıyla da temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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