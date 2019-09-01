HABER

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 04:28 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada dolmuş durağı paramparça olurken, 3 kişide yaralandı.Olay saat gece 02:15 sıralarında ilçenin Kaledere Mahallesi Hanboğazı mevkisinde meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada dolmuş durağı paramparça olurken, 3 kişide yaralandı.
Olay saat gece 02:15 sıralarında ilçenin Kaledere Mahallesi Hanboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesinden Akkuş- Niksar Caddesine ilerlemekte olan Hasan Şener idaresindeki 52 EZ 768 plakalı beyaz eşya servis minibüsü, Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar caddesinden ana yola ilerlemekte olan Yusuf Kara idaresindeki 52 LP 209 plakalı kağıt toplama aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan Şener idaresindeki 52 EZ 768 plakalı minibüs yol kenarında duran dolmuş durağına ardından ise elektrik trafosuna çarptı. Kaza sonrası minibüs içerisindeki şoför Hasan Şener, yanında bulunan Akın Yeşil ve diğer kamyonetteki sürücü Yusuf Kara yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri gelmesiyle yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Minibüs şoförü alkollü çıktı
Kaza sonrası polisin incelemesinin ardından şoför Hasan Şener’in alkollü olduğu öğrenilirken, dolmuş durağının paramparça olması kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Mahalleli sokağa döküldü
Kaza sonrası dolmuş durağının sesine uyanan mahalleli ise sokağa dökülürken, polis kazada yıkılan trafo çevresine ise güvenlik şeridi çekti.
Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı

Ordu’daki kazada dolmuş durağı paramparça oldu: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Hong Kong polisinden göstericilere müdahale

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Atmaca kaçtı, Kartal yakaladı

Atmaca kaçtı, Kartal yakaladı

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.