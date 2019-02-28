Ordu’daki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

Ordu’nun Çamaş ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin isimleri belli oldu.

Kaza, Çamaş ilçesi Giden Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Özyurt’un kullandığı 06 FG 7614 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ile Kani Özyurt ve Cemal Kartal olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, kar yağışının da etkisiyle aracın olduğu yere ulaşmakta güçlük çekti.



