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Ordu'daki kazada yaralanan babaanne kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 13:33 | Son Güncelleme

Ordu'daki kazada yaralanan babaanne kurtarılamadı

Ordu'da hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, torununun tedavisi ise sürüyor.

Altınordu ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda dün, yaya geçinden geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Fadime Atama (55), tedavi gördüğü Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan torunu Selim Atama'nın (5) tedavisi ise aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, gözaltına alınan sürücü Fatma Boztepe'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Giresun istikametinden Samsun yönüne giden Fatma Boztepe yönetimindeki 52 DB 847 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Fadime Atama ile torunu Selim Atama'ya çarpmıştı. Ağır yaralanan babaanne ve torunu, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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1 ölü ordu trafik kazası

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