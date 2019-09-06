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Ordu'daki organize suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:46 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da, 2 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 12'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 20'si dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirilmişti.

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operasyon ordu Organize suç örgütü Ünye

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