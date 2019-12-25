Ordu'daki örtü ve orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor

Ordu'da çeşitli noktalarda meydana gelen örtü ve orman yangınlarının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 48 saattir etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına sonucunda 19 ilçede 56 farklı noktada, farklı zaman dilimlerinde örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları meydana geldiği anımsatıldı.

Yangınlara Valilik koordinasyonunda, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, ilçe belediyeleri, orman işletme şeflikleri ve kolluk kuvvetlerince anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada, bazı noktalarda devam eden yangınların kontrol altına alınarak yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlar zarar görmeden söndürülmesi için yoğun çaba gösterildiği vurgulandı.

Yangınların büyük çoğunluğunun bahçe temizliği kaynaklı yakılan ateşlerden meydana geldiğinin tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahçe temizliği sonrasında yakılan ateşler, aşırı rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle kontrol dışına çıkmakta ya da söndü zannedilen ateşler rüzgarın etkisi ile tekrar alevlenmektedir. Yangınların bir diğer sebebi ise rüzgardan dolayı hava elektrik hatlarının ağaçlara temas etmesi veya tellerin birbirine sürtünmesidir."