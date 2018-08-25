Ordu'daki plajlarda tatilci yoğunluğu

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Fatsa ilçesindeki plajlar, Kurban Bayramı tatili boyunca doldu, taştı.
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için plajları tercih etti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Dolunay, Yeniköy ve Belice mahallelerinde bulunan plajlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Serinlemek için Karadeniz'e giren tatilciler plajlarda da yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
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