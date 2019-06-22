Ordu'daki sağanak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, aşırı yağışlar sonucu bölgede mahallelerin bağlantı yollarında heyelanlar ve su taşkınları meydana geldiğini, tüm ekiplerle bölgeye konuşlandıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu ve çevre illerde önceki akşamdan itibaren etkili olan yağışların, bölgede sel ve heyelana sebep olduğu belirtildi.

Son 4 gündür devam eden kuvvetli sağanağın, Ünye, Çaybaşı ve İkizce havzasında etkili olduğu vurgulanan açıklamada, "Yağışlar sonucu ortaya çıkan su taşkınları ve heyelanlar, konut ve iş yerlerinde su baskınlarına, altyapı ve yollarda hasarlara yol açtı. Yağışların en çok hasara yol açtığı İkizce ilçesinde metrekareye 190 kilogram, Çaybaşı ilçesinde 71 kilogram yağış düştü. Yağışlarda yerleşim ünitelerine ulaşımı sağlayan yollarda heyelan sebebiyle göçmeler yaşandı." ifadeleri kullanıldı.

Bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintilerinin olduğu aktarılan açıklamada, YEDAŞ ekiplerinin elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede trafo onarımlarını sürdürdüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipmanlarıyla hasar görülen alanlarda yoğun çalışma sergilediği kaydedildi.