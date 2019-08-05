Ordu'daki sağanak

Kumbaşı, Şarkiye, Selimiye, Yenimahalle, Akyazı, Şirinevler ve Kumbaşı mahallelerinde rögarların taşması sonucu su birikmesi, bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandığı ifade edilen açıklamada, Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi'nde 1 ortaokul ve 6 evin çatısında, Alan Mahallesi'nde 6 evin çatısı ve 1 araçta, Kuşçulu Mahallesi'nde 3 evin çatısında hasar oluştuğu, Merkez Mahallesi'nde ise 1 evi su bastığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altınordu, Akkuş, Çaybaşı, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde dün sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu belirtildi.

"Fatsa ilçesinde Korgan çıkış yolunda mevsimlik fındık işçilerinin olduğu bölgede su baskını yaşandığı ihbarı yapıldı. Belediye ekiplerince buralara müdahale edildi. Ayrıca Reşadiye, İnönü, Sakarya, Yeni Kumru, Fiskobirlik, Sevgi, Beyazıt, Liman caddelerinde aşırı yağış sonucu su birikmesi meydana geldi. Perşembe ilçesinde de Efirli Mahallesi Oğmaca Köprüsü'nde 2 kişinin araçta mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerince olaya müdahale edilerek, mahsur kalanlar kurtarıldı. Soğukpınar Mahallesi Dere Camisi mevkisinde 5 çocuk, 12 mevsimlik işçi olmak üzere 17 kişinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince olaya müdahale edilerek, işçiler kurtarıldı."

Ünye ilçesinde de çeşitli sokak ve caddelerde aşırı yağış sonucu su baskınları yaşandığı bildirilen açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Mesudiye ve Fatsa ilçelerindeki bazı mahallelerde enerji kesintileri meydana geldiği, yıkılan direk ve hasar gören elektrik telleriyle ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Vali Seddar Yavuz'un, yaşanan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda ilgili tüm kurumları talimatlandırdığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin hazır bekletildiği ve meydana gelen olaylara müdahale edildiği vurgulandı.

