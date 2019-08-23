Ordu'daki sağanak

Ordu'da aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde oluşan hasarların süratle giderilerek, hayatın normale dönmesi için Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla ilgili kurumların tüm imkanlarının seferber edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sabahtan itibaren Ünye, İkizce, Perşembe, Çaybaşı, Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Ulubey ve Korgan ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanağın bazı olumsuzluklara neden olduğu belirtildi.

Ünye ilçesinde metrekareye 109 kilogram yağış düştüğü ifade edilen açıklamada, Akkuş ilçesi Salman Mahallesi'nde heyelandan hasar gören 4 evin boşaltıldığı, yatalak hastanın bulunduğu eve su basması tehlikesine karşın belediye ekiplerinin yol temizliğinin ardından ulaşılan hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Salman Salıpazarı Çarşamba arasındaki yeni yolda bir aracın içinde mahsur kalan 5 kişinin Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, ilçedeki bazı mahallelerde dere taşması ve heyelan nedeniyle kapanan yolların belediye ekiplerince ulaşıma açıldığı bildirildi.