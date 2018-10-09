Ordu'daki sağanakta bir okulun bahçe duvarının yıkılması

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağanak nedeniyle yıkılan okulun duvarı için hafriyat çalışması başlatıldı.
Gece etkili olan sağanak nedeniyle Ordu Atatürk Anadolu Lisesi'nin arka bölümünde yer alan bahçe duvarının yıkılmasının ardından, onarım için çalışma başladı.
Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi (YİKOB), Ordu Büyükşehir ve Altınordu belediyelerine bağlı ekipler, tahkimat duvarı için hafriyat çalışması yürütüyor.
Ekipler, iş makinesi yardımıyla yıkılan istinat duvarı ve çevresinde onarıma ilişkin çalışıyor.
Güvenlik tedbiri amacıyla ve hafta sonu okulda düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı için tahkimat duvarı yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan, okul çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alındı.
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