Ordu'daki sel

Ordu'da yaşanan sel sonrası incelenen 141 binadan 75'inin az hasarlı, 7'sinin orta hasarlı, 13'ünün ağır hasarlı ve 46'sının ise hasarsız olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte 8-10 Ağustos'ta sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı ve bu nedenle önemli hasar ve zararların oluştuğu belirtildi.
Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağışın etkili olduğu, metrekareye 268 kilograma varan rekor yağışların düşmesinin yol açtığı hasar ve zararın tespitinde son aşamaya gelindiği aktarılan açıklamada, bu hasarı tespit etmek üzere 5 komisyon oluşturulduğu kaydedildi.
Açıklamada, İl Defterdarlığının öncülüğünde "Zarar Tespit Komisyonu", İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün öncülüğünde "Hasar Tespit Komisyonu", İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde "Jeolojik Etüt Komisyonu", İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde "Tarımsal Hasar Tespit Komisyonu" ve Belediyelerin Altyapı Hasarlarını İnceleme Komisyonu kurulduğu aktarıldı.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP-ORDU) kapsamında da oluşturulan komisyonların afet olayının meydana geldiği andan itibaren sahada faaliyetlerine başladığı belirtilen açıklamada, bu çalışmaların bir kısmının tamamlandığı bir kısmının ise tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.
- Komisyonların çalışmaları
Açıklamada, komisyonların çalışmalarına yönelik de şu bilgilere yer verildi:
"Zarar Tespit Komisyonu tespitlerine göre, Fatsa, Ünye, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerimizde toplamda 55 ev, 51 iş yeri, 11 aracın zarar gördüğü tespit edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir. Hasar Tespit Komisyonu tespitlerine göre, Ünye, Çaybaşı, İkizce, Fatsa ve Perşembe ilçelerimizde toplamda 141 bina incelenmiş olup, bunlardan 75'inin az hasarlı, 7'sinin orta hasarlı, 13'ünün ağır hasarlı, 46 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olup, gelen itirazlar ve ilave talepler değerlendirilmektedir."
Jeolojik Etüt Komisyonu tespitlerine göre Çaybaşı, Ünye, Perşembe, Fatsa, İkizce ilçelerinde toplamda 35 konut ve 12 ahırın nakline, 2 konutun geçici nakline, 25 konut ve 1 iş yerinin ise ıslahına karar verildiği belirtilen açıklamada, jeolojik etüt çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.
Tarımsal Hasar Tespit Komisyonu tespitlerine göre Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı, İkizce, Çamaş, Akkuş ve Kumru ilçelerinin 140 mahallesinde 4 bin 426 çiftçiye ait 43 bin 476 dekar alanda 809 bin 8 ton fındık ürününün zarar gördüğü tespit edildiği, çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Belediyelerin Altyapı Hasarlarını İnceleme Komisyonunun 4123 Sayılı Tabii Afetler Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun kapsamında yol, köprü, menfez ve içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı hasarlarının tespit çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verilen açıklamada, selden etkilen vatandaşların mağduriyetlerinin hızla giderileceğine işaret edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde yaşanan afetin meydana geldiği andan itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Afetin yol açtığı hasarlar ve zararlar süratle giderilmektedir. Sel afetinin oluşturduğu hasar ve zararlar, büyük oranda tespit edilmiş olup, çalışmalar tamamlanma aşamasına gelmiştir. Afet bölgesinde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Büyük ve güçlü devletimiz tarafından ilimizin 5 ilçesini ve yoğun bir nüfusu etkileyen sel afetinden etkilenen vatandaşlarımızın yaraları sarılarak, mağduriyetleri hızla giderilmektedir."
Açıklamada, selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerine de Ordu Valiliği ve Kızılay tarafından sıcak yemek ve içecek yardımının günlük olarak yapıldığı bildirildi.
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