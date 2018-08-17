Ordu'daki sel

Ordu'da yaşanan sel sonrası incelenen 141 binadan 75'inin az hasarlı, 7'sinin orta hasarlı, 13'ünün ağır hasarlı ve 46'sının ise hasarsız olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte 8-10 Ağustos'ta sel, su baskını, heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığı ve bu nedenle önemli hasar ve zararların oluştuğu belirtildi.

Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde yağışın etkili olduğu, metrekareye 268 kilograma varan rekor yağışların düşmesinin yol açtığı hasar ve zararın tespitinde son aşamaya gelindiği aktarılan açıklamada, bu hasarı tespit etmek üzere 5 komisyon oluşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İl Defterdarlığının öncülüğünde "Zarar Tespit Komisyonu", İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün öncülüğünde "Hasar Tespit Komisyonu", İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde "Jeolojik Etüt Komisyonu", İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde "Tarımsal Hasar Tespit Komisyonu" ve Belediyelerin Altyapı Hasarlarını İnceleme Komisyonu kurulduğu aktarıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP-ORDU) kapsamında da oluşturulan komisyonların afet olayının meydana geldiği andan itibaren sahada faaliyetlerine başladığı belirtilen açıklamada, bu çalışmaların bir kısmının tamamlandığı bir kısmının ise tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.