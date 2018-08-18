Ordu'daki sel

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Cevizdere Köprüsü'nün selde yıkılmasının ardından oluşan trafik yoğunluğa ilişkin, "Vatandaşlarımızın özellikle Ünye geçişindeki Cevizdere Köprüsü civarında dikkatli olmalarını, trafik işaretlerine, trafik polisi ve görevlilerimize ve onların ikazlarına riayet etmelerini bekliyoruz." dedi. Vali Yavuz, kentteki polis ve jandarma noktalarını ziyaret ederek, "Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi" kapsamında çocuklara "kırmızı düdük" dağıttı. Yolcularla sohbet eden ve projeyi anlatan Yavuz, çocuklardan araç içinde trafik polisi olmalarını istedi. Yavuz, aileleriyle seyahat eden çocuklara düdük, tişört, broşür, çikolata ve meyve suyu hediye etti. Vali Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının önüne geçilmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla ülke genelinde başlatıldığını söyledi. İl sınırları içinde şu anda 53 trafik timiyle denetim ve kontrollerin yapıldığını belirten Yavuz, vatandaşların da trafik kuralları noktasında uyarıldığını ifade etti.

Kırmızı düdük uygulamasıyla çocukların, büyüklerini ikaz etmesinin amaçlandığını vurgulayan Yavuz, "Böylelikle çocuklarımızın katkısı alınıyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bayramlar sevinç ve kavuşma günleridir. Bugünler ayrılık ve acı günleri olmasın." diye konuştu. - "Selden etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur bırakmayacağız" Vali Yavuz, bir gazetecinin, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki selde yıkılan Cevizdere Köprüsü mevkisinde Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan trafik yoğunluğuna ilişkin sorusunu yanıtladı. Geçen hafta yaklaşık 40-50 yıldır görülmeyen aşırı yağışlarla sel afetinin yaşandığını anımsatan Yavuz, şöyle devam etti: "Şu an itibarıyla bütünüyle ilimizde selin etkileri ortadan kaldırılıyor ancak Cevizdere Köprüsü, alternatifi olmayan bir köprü. Bu nedenle gidiş geliş olarak köprüden ulaşımı vermek durumundayız. Dolayısıyla burada bir yoğunluk var. Orada emniyet ve jandarma birimlerimiz gerekli tedbiri aldı. Vatandaşlarımızın özellikle Ünye geçişindeki Cevizdere Köprüsü civarında dikkatli olmalarını, trafik işaretlerine, trafik polisi ve görevlilerimize ve onların ikazlarına riayet etmelerini bekliyoruz. Elbette bir yoğunluk olacak çünkü burası Karadeniz yolu, tüm trafik buradan geçiyor ve alternatifi yok. O yüzden vatandaşlarımızın sabırlı olmalarını istiyoruz."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel afetinden sonra kenti ziyaret ettiğini anımsatan Yavuz, "Cumhurbaşkanımız bütün yetkililere en kısa zamanda bu köprünün yapılması talimatını verdi. İnşallah 5 ay gibi bir süre içinde bunu bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu. Vali Yavuz, "Afetlerde evleri zarar gören ve nakline karar verilen vatandaşlarımızın büyük çoğuna kiralık evler bulduk. Birçoğuna 8 bin 500 lira civarında nakdi yardım yaptık. Bunun dışındaki vatandaşlarımıza da şu ana kadar 100 bin lira civarında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım ettik. Pazartesi günü bu ödemelerimiz devam edecek. Özellikle sel afetinden etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur bırakmayacağız. Onların sorunlarını çözeceğiz." bilgisini paylaştı. - "Hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı" Hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Yavuz, Büyükşehir ağındaki yollar, köprüler ile kanalizasyon, içme suyu ve arıtma tesislerindeki hasar tespitlerinin tamamlandığını kaydetti.