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Ordu'daki selde 18 eve yıkım kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından boşaltılan 28 evden 18'i için yıkım kararı verildi - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz: - "Evleri yıkılacak vatandaşlarımız kirası AFAD tarafından karşılanacak yeni evlere yerleştirilecek. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'na kadar kiralık evlere yerleştirilmesi planlanıyor"

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde şiddetli yağışın ardından boşaltılan 28 evden 18'i için yıkım kararı verildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 12 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış sonrası heyelan riskinin bulunduğu Taşkesiği ve Aşıklı mahallelerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.

Boşaltılan evlerden yurtlara yerleştirilen vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle iki mahallede 28 evin tahliye edildiğini anımsattı.

AFAD ekiplerince yapılan teknik inceleme sonrası 28 evden 18'nin yıkılmasına karar verildiğini aktaran Yılmaz, "Evleri yıkılacak vatandaşlarımız kirası AFAD tarafından karşılanacak yeni evlere yerleştirilecek. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'na kadar kiralık evlere yerleştirilmesi planlanıyor." dedi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere yıllık 8 bin 500 lira kira yardımında bulunulacağını ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 2 yıl mağdur vatandaşlarımızın kirada kalması hedefleniyor. Daha sonra bu vatandaşlarımıza daha güvenli bir bölgede yeni konut yapılması planlanıyor." diye konuştu.

Yılmaz, yurtlara yerleştirilen yaklaşık 100 kişinin sıcak yemeklerinin Türk Kızılayı ekiplerince karşılandığı kaydederek "Devletimiz bu afetzedelerin yanındadır. Devletimiz güçlüdür. İnşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmadan bu süreç atlatılacaktır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaybaşı ilçesi ev ordu sel

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