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Ordu’daki seri cinayet sanığı, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapse çarptırıldı

25.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Ordu’da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 2 farklı dosyadan karar verildi.

Ordu’da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 2 farklı dosyadan karar verildi. Sanık hakkında, 5 kişiyi öldürmekten 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 24 yıl hapse karar verildi.
Ordu’nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlarını işlediği iddia edilen ve şuanda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Dursun Kurt, Şemayı ve Ümit Türedi, Hasan, Sabri ve Zahide Gümüş ile Hasan Bayram’ın öldürülmesine ilişkin 4 farklı dosyadan yeniden hakim karşısına çıktı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılırken, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, dosyasına sunduğu yazılı beyanları yineledi.

“Bu suçları işlemiş olsam, cezaevinde herkese saldırırım, hepsini Allah’a havale ediyorum”
Sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi’nde 22 Temmuz 2018 yılında meydana gelen çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybeden Hasan, Sabri ve Zahide Güneş’in öldürülmesiyle ilgili bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Sanık Çayıroğlu, “Ben bu suçları işlemedim. Ben bu suçları işlemiş olsam, psikopat olurum, cezaevinde herkese saldırırım. Hepsini Allah’a havale ediyorum. Hayatını kaybedenlerin ölümü ile ilgili suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 12 yıl yağma suçundan hapis
Mahkeme heyeti, 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada karar verdi. Heyet, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu’nu, cinayetten ayrı ayrı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırırken, nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapsine karar verdi.

“Benim adam öldürdüğüm yok, ne yapacağımı şaşırdım”
Akkuş içesi Karaçal Mahallesi’nde 31 Temmuz 2018 yılında meydana gelen ve evde mutfak tüpünden sızan gazla zehirlenerek öldürülen Senayi ve Ümit Türedi çiftçinin öldürülmesine ilişkin suçlamaları da kabul etmeyen Mehmet Ali Çayıroğlu, “Benim adam öldürdüğüm falan yok. Ben ne yapacağımı şaşırdım, suçsuzum” ifadelerine yer verdi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 12 yıl yağma suçundan hapis
Mahkeme heyeti, Senayi ve Ümit Türedi çiftinin öldürülmesiyle ilgili sanık Çayıroğlu’yu, farklı farklı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, nitelikli yağma suçundan ise 12 yıl hapsini hükmetti.
Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi’nde 8 Nisan 2018 yılında meydana gelen ev ve samanlık yangınında hayatını kaybeden Dursun Kurt’un ölümüyle ilgili ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Mehmet Ali Çayıroğlu, “Onu neden öldüreyim, babam gibi severdim. Az ekmeğini yemedim. Suçu ben işlemedim” diye ifade verdi. Mahkeme heyeti, bu soyada delil yetersizliği olduğu için beraatine karar verdi.
Öte yandan Akkuş ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde 13 Temmuz 2018 yılında gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Hasan Bayram’ın duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

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