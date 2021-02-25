Ordu’daki seri cinayet sanığı, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapse çarptırıldı

Ordu’da, farklı tarihlerde 8 kişinin öldürülmesi ile yargılanan seri cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 2 farklı dosyadan karar verildi. Sanık hakkında, 5 kişiyi öldürmekten 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan ise 24 yıl hapse karar verildi.

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, 2018 yılında ‘yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlarını işlediği iddia edilen ve şuanda Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesinde Dursun Kurt, Şemayı ve Ümit Türedi, Hasan, Sabri ve Zahide Gümüş ile Hasan Bayram’ın öldürülmesine ilişkin 4 farklı dosyadan yeniden hakim karşısına çıktı. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sitemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katılırken, sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, dosyasına sunduğu yazılı beyanları yineledi.

“Bu suçları işlemiş olsam, cezaevinde herkese saldırırım, hepsini Allah’a havale ediyorum”

Sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi’nde 22 Temmuz 2018 yılında meydana gelen çıkan yangın sonucu hayatlarını kaybeden Hasan, Sabri ve Zahide Güneş’in öldürülmesiyle ilgili bir ilgisinin olmadığını iddia etti. Sanık Çayıroğlu, “Ben bu suçları işlemedim. Ben bu suçları işlemiş olsam, psikopat olurum, cezaevinde herkese saldırırım. Hepsini Allah’a havale ediyorum. Hayatını kaybedenlerin ölümü ile ilgili suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.