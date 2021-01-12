HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’daki seri cinayet sanığı ‘beraat talep etti’

Ordu’daki seri cinayet sanığı ‘beraat talep etti’

12.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ordu’daki seri cinayet sanığı ‘beraat talep etti’

Ordu’da, farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, yeniden hakim karşısına çıktı.

Ordu’da, farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, yeniden hakim karşısına çıktı. Çayıroğlu mahkemede, “Maktulleri öldürmedim, beraat talep ediyorum” dedi.
Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi’nde 9 Ağustos 2018’de bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Çayıroğlu, ’yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında, 8 kişiyi farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir dosya olmak üzere toplamda 6 dosya hazırlanmıştı.
Ordu’da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, 3 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Akkuş ilçesinde, Hasan, Sabri ve Zahide Güneş isimli şahısların öldürülmesi ilişkin yürütülen davada, ‘yağma, yangın ya da nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanarak öldürme’ suçlamasıyla yargılanan Mehmet Ali Çayıroğlu, duruşmaya, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı.
H.K., S.T., H.K., A.T., İ.Ç. ve B.K. isimli tanıkların da dinlendiği duruşmada tanıklar, maktulleri tanımadıklarını ve söz konusu cinayetlere ilişkin bilgilerinin olmadığını ileri sürdü.
Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Çayıroğlu ise yine önceki mahkemelerdeki savunmalarını tekrarlayarak, suçlamaları reddetti. Maktulleri tanımadığını iddia eden Çayıroğlu, “İddia edildiği gibi maktullere yönelik yağma, öldürme eylemini gerçekleştirmedim. Beraat talep ediyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklunun halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
İBB'nin Kadıköy Sahili'ne koyduğu çardaklar olay olduİBB'nin Kadıköy Sahili'ne koyduğu çardaklar olay oldu
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni 'aşı' uygulaması

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Sivas'ta, 18 derece ile 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

İBB'nin Kadıköy Sahili'ne koyduğu çardaklar olay oldu

İBB'nin Kadıköy Sahili'ne koyduğu çardaklar olay oldu

Çağlayan'da otelde yangın! Vatandaşlar film izler gibi izledi

Çağlayan'da otelde yangın! Vatandaşlar film izler gibi izledi

İç Anadolu'nun güneyine 'toz fırtınası' uyarısı

İç Anadolu'ya 'toz fırtınası' uyarısı

Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı Diyarbakır'da bulundu

Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı bulundu

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.