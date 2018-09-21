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Ordu’daki seri katil şüphelisinin bir kurbanı daha iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 14:42 | Son Güncelleme

ORDU'da, 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44), Samsun’un Canik ilçesinde, 7 Mart’ta, Ayşe Şen’in (80) ortadan kaybolması olayı ile bağlantısı olduğu öne sürüldü.

Ordu’daki seri katil şüphelisinin bir kurbanı daha iddiası

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- ORDU'da, 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun (44), Samsun’un Canik ilçesinde, 7 Mart’ta, Ayşe Şen’in (80) ortadan kaybolması olayı ile bağlantısı olduğu öne sürüldü. Soruşturma başlatılırken, seri katil şüphelisi Mehmet Ali Çayıroğlu'nun Ayşe Şen’in ortadan kaybolmadan önce görüldüğü mahallede, bir evde kaldığı belirlendi.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, şarküteri işletmecisi Mehmet Ali Çayıroğlu, 2 kişinin gece yarısı evlerinde el ve ayaklarının bağlanıp, paralarının gasp edilmesi olayıyla ilgili geçen ay gözaltına alındı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden 19 Ocak'ta çıktığı belirtilen Çayıroğlu'nun Ordu ve Samsun'daki 13 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olduğu tespit edilince, tutuklandı. Çayıroğlu'nun ilk cinayeti 10 Şubat'ta işlediği iddia edildi. Hırsızlık olaylarından sabıkası bulunan Çayıroğlu'nun gözaltına alınan ortağı Mustafa T. ile imam nikahlı eşi S.Ö. de tutuklandı. Tutuklu sayısı 3'e çıkarken, Çayıroğlu'na yardım eden başka kişiler olup, olmadığının da araştırıldığı ifade edildi.
Ünye Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu, güvenlik nedeniyle önceki hafta Trabzon Bahçecik Cezaevi'ne nakledildi. Çayıroğlu'nun kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği ifade edildi.
14’ÜNCÜ KURBAN İDDİASI
Samsun'da Canik ilçesi Avluca Mahallesi'nde 7 Mart’ta, Ayşe Şen ve köpeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalarda Şen'e ulaşılamadı. Kayıp kadının yeğeni Mahmut Taslak, seri katil şüphelisi Mehmet Ali Çayıroğlu’nun Ayşe Şen’in ortadan kaybolmadan önce görüldüğü mahallede bir evde kaldığı yönünde ihbarda bulundu. Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Çayıroğlu'nun Ayşe Şen’in ortadan kaybolması olayı ile bağlantısı olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Çayıroğlu'nun yaşlı kadının parasını gasp edip öldürerek cesedini gömdüğü şüphesi üzerinde duruluyor. .

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Ordu’daki seri katil şüphelisinin bir kurbanı daha iddiasıOrdu’daki seri katil şüphelisinin bir kurbanı daha iddiasıOrdu’daki seri katil şüphelisinin bir kurbanı daha iddiası

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