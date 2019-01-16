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Ordu'daki şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 00:16 | Son Güncelleme

Korgan ilçesinde uçan çatının altında kalan kadın ağır yaralandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının altında kalan kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, şiddetli rüzgar nedeniyle Karakışla Mahallesi'ndeki Mustafa Argun'a ait iki katlı evin çatısı uçtu.

Bu sırada evin bahçesinde bulunan Emine Argun (46), düşen çatının altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çatının altından çıkarılan Argun, otomobille Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Emine Argun'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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1 yaralı ordu şiddetli rüzgar

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