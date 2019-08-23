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Ordu'daki şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi: - "23'ü su baskını, 3'ü mahsur kalma olayı olmak üzere 26 ihbara Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti"

Ordu'da etkili olan yağış nedeniyle 23'ü su baskını, 3'ü mahsur kalma olayı olmak üzere 26 ihbara anında müdahale edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerde, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Ulaşım, Fen İşleri ve Zabıta daire başkanlıkları ile Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu olaylara anında müdahale edilerek olası büyük olumsuzlukların önüne geçildiği belirtildi.

Yoğun yağışın etkisini göstermesiyle belediye ekiplerinin, İtfaiye 110 İhbar Hattı'na gelen bildirimlere karşılık tüm personellerini seferber ettiği vurgulanan açıklamada, "23'ü su baskını, 3'ü mahsur kalma olayı olmak üzere 26 ihbara Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti. Ekiplerin zamanında aldığı önlemler ve müdahaleler sonucu herhangi bir yaralı ve can kaybı vakası yaşanmadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Akkuş ilçesine bağlı Salman Mahallesi'nde meydana gelen heyelan olayıyla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın'ın, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezinde risk yönetim ekibinin çalışmalarına katıldığı kaydedilen açıklamada, Aydın'ın gerekli koordinasyonu sağladığı ifade edildi.

Açıklamada, il genelinde devam eden yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuzluklara karşı tüm birimlerin hazır bekleyerek çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

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