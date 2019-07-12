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Ordu'daki şiddetli yağış ve rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

Ordu Valiliği: - "Kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar sonucu çatı uçması, konuta yıldırım düşmesi, ağaç devrilmesi, elektrik hatlarında arıza ve kesinti gibi bazı olumsuzluklar yaşandı"

Ordu Valiliğinden, kentte kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde il genelinde başlayan yağmur ve rüzgarın bazı ilçelerde etkili olduğu belirtildi.

Kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, konuta yıldırım düşmesi, ağaç devrilmesi, elektrik hatlarında arıza ve kesinti gibi bazı olumsuzlukların yaşandığı kaydedilen açıklamada, "Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi Dr. Osman Hilmi Memecan Caddesi'nde Ayşe Taşçı isimli vatandaşın evine saat 20.45'te yıldırım düşmesi sonucu çatıda yangın çıkmış ve yangına müdahale edilerek söndürülmüştür. Ayşe Taşçı'nın yangından dolayı tansiyonu çıkmış ve hastanede müşahede altına alınmıştır. Şu an itibarıyla sağlık durumu iyidir." ifadeleri kullanıldı.

Akkuş ilçesinde yağış sırasındaki fırtına nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu bazı yolların kısa süreliğine ulaşıma kapandığı belirtilen açıklamada, "Devrilen ağaçlar ekiplerce temizlenerek yollar ulaşıma açıldı. Ayrıca oluşan fırtına nedeniyle 21 konutun çatısında hasar meydana geldi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü, Zaferimilli ve Kutlular mahallelerinde enerji kesintileri meydana geldiği, Perşembe Yaylası'nda şenlik için kurulan 4-5 çadırda ve kano festivali için hazırlanan sahnede hafif hasar oluştuğu kaydedildi.

Çatalpınar ilçesindeki elektrik kesintilerinin ardından ekiplerin arızalara müdahale ederek ilçeye yeniden enerji verildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Çaybaşı ilçesinde İlküvez Mahallesi'nde elektrik kesintileri oldu, bir evin çatısı uçtu. Fatsa ilçesinde sağanak sonucu rögar taşması nedeniyle su birikintisi meydana geldi. Oluşan su birikintilerine ekipler tarafından anında müdahale edildi." ifadelerine yer verildi.

Kabadüz, Kabataş ve Ulubey ilçelerine bağlı bazı mahallelerde elektrik kesintilerinin olduğu belirtilen açıklamada, Kumru ilçesindeki Düzoba Yaylası'nda şenlik için hazırlanan sahnenin hasar gördüğü, Ünye ilçesindeki Pelitliyatak Mahallesi'nde boş ev ve ahırın üzerine ağaç devrildiği bildirildi.

- "Hasarları tespit etmek üzere çalışmalar başlatılmıştır"

Açıklamada, elektrik arızalarının YEDAŞ ekiplerince giderilmeye çalışıldığı kaydedildi.

İl genelinde 122 mahallede elektrik arızası yaşandığı, arızaları gidermeye yönelik ekiplerce yoğun çalışma yürütüldüğü anlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şiddetli fırtına nedeniyle konutların çatılarında oluşan hasarları tespit etmek üzere de çalışmalar başlatılmıştır. Yaşanan kuvvetli yağış ve şiddetli fırtınadan dolayı meydana gelebilecek olumsuzlara karşı önceden gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda Valimiz Sayın Seddar Yavuz tarafından ilgili tüm kurumlar ve kuruluşlar talimatlandırılmıştır. Görevli tüm kurumlar ve kuruluşlar, kendilerine iletilen talimat doğrultusunda araç ve personel görevlendirmesi yapmak suretiyle olaylara anında müdahale etmişlerdir."

Açıklamada, meteorolojik verilere göre, yağış ve rüzgarın il çevrelerinde bugün de kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
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