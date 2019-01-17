Ordu'daki silahlı kavga

Ordu'daki tekstil imalathanesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi'ndeki tekstil imalathanesinde ortağı Zekai Sezer'i pompalı tüfekli yaraladığı ve oğlu Samet Sezer'i öldürüp kaçtığı iddiasıyla aranan Ü.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Ü.Ş. ile kavga sırasında yanında olduğu ileri sürülen ve ifadesi alınan kız kardeşi N.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.

Kaledere Mahallesi'nde dün tekstil imalathanesinde Ü.Ş. ile ortağı Zekai (63) ve oğlu Samet Sezer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Samet Sezer yaşamını yitirmiş, babası ağır yaralanmıştı.

