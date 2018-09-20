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Ordu'daki silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Ordu'daki silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Ordu'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Altınordu ilçesi Köprübaşı mevkisinde dün karşılaştığı M.H'yi (40) tabancayla vurarak ölümüne neden olan A.Ö'nün (37), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen A.Ö. ile M.H. Köprübaşı mevkisinde karşılaşmış, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Daha sonra A.Ö, tabancayla M.H'ye 4 el ateş ederek ağır yaralamış, Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan M.H. hayatını kaybetmişti.

Ordu'daki silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Ordu'daki silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Ordu'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
1 ölü cinayet ordu

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