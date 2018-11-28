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Ordu'daki silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 00:12 | Son Güncelleme

Ordu'daki silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Ordu'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Perşembe ilçesinde dün bar işletmecisi Mustafa Kaya'yı av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan Yıldıray Çakır'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Perşembe Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İlçede bar işletmecisi Mustafa Kaya ile müşteri Yıldıray Çakır arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, Yıldıray Çakır av tüfeğiyle ateş ettiği işletme sahibi Kaya'yı öldürmüştü.

Olayın ardından kaçan Çakır, polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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