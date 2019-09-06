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Ordu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

ORDU'da, organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  Ünye Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ünye ve Aybastı ilçeleri ile Ankara'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Ordu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama

Turgut DAĞDEVİREN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ünye Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ünye ve Aybastı ilçeleri ile Ankara'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takiplerle belirlenen ve 21 suça karıştıkları tespit edilen, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve mermiler ele geçirilirken, çok sayıda dokümana ise el koyuldu. Emniyetteki sorgularının ardından 11 kişi, serbest bırakılırken, 20 kişi ise Özel Harekat timleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusun ardından mahkemeye çıkarılan Ö.O., Ö.G., A.T., M.K., F.G., A.K., O.Y., K.Ç., U.O., E.C., U.İ., M.A. ve D.Ö., tutuklanırken, 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ordu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklamaOrdu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklamaOrdu'daki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama

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