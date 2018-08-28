Ordu'daki teleferik 9 günde 100 bin yolcu taşıdı

Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım imkanı sağlayan teleferik, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 100 bin kişiye hizmet verdi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe'nin 9 günlük bayram tatilinde binlerce kişiyi ağırladığını belirtti.

Yılmaz, "Binlerce yerli ve yabancı misafirin akın ettiği 530 rakımlı Boztepe, bu bayram tatilinde görülmemiş bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Her geçen gün artarak ilgi gören paraşüt uçuşlarının da büyük dikkatle takip edildiği Boztepe'ye ulaşımda vatandaşlar yine teleferiği tercih etti." ifadesini kullandı.

Tatilin ilk gününden itibaren şehrin eşsiz manzarasını izlemek için teleferik yolculuğunu seçen vatandaşların alt ve üst teleferik istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, 0-6 yaş gurubunun ücretsiz kullandığı teleferiğin, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince yaklaşık 100 bin kişiyi taşıdığını kaydetti.