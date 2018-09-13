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Ordu'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

26 kilogram esrarın ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı

Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ulubey ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan S.E, G.E. ve S.M'nin işlemleri tamamlandı.

Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 3 zanlı, Ordu Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.E tutuklandı, G.E. ve S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçede dün gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 887 gram kubar esrarın yanı sıra 173 gram kenevir tohumu, 77 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirilmişti.

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