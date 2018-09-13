Ordu'daki uyuşturucu operasyonu

Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ulubey ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan S.E, G.E. ve S.M'nin işlemleri tamamlandı.
Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen biri kadın 3 zanlı, Ordu Adliyesine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan S.E tutuklandı, G.E. ve S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçede dün gerçekleştirilen operasyonda, 26 kilo 887 gram kubar esrarın yanı sıra 173 gram kenevir tohumu, 77 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirilmişti.
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
PKK'lı teröristler, çaldıkları kuzu etini pişirirken baskın yemiş
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum