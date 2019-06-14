Ordu'daki uyuşturucu operasyonu

Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ünye ve Fatsa ilçelerindeki çeşitli adreslerde yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden Ercan T, Murat Ç, Murat E, Kadir İ, İsa E. ve Özgür A, Ünye Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Murat D, Gökdeniz Ç. ile Muzaffer B. ise çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Şefik F. A. da salıverildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak, Liseler, Kaledere ve Çınarlık mahalleleri ile Fatsa ilçesinde çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirmişti.

Aramalarda 30 uyuşturucu hap ve 11 gram esrar ele geçiren ekipler, 12 Haziran'da 10 kişiyi gözaltına almıştı.

