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Ordu'daki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:08 | Son Güncelleme

Ünye ve Fatsa ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Ünye ve Fatsa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri kadın 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar yoğun güvenlik önlemi altında Ünye Adliyesine sevk edildi.

17 Aralık tarihinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, iki şüpheli daha aynı dosya kapsamında yakalanmıştı.

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