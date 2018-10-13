Ordu'dan Ankara'ya giden işçiler kaza geçirdi: 4 ölü

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Polatlı ilçesine yüksek gerilim hattı inşasında çalışmak üzere Ordu'dan gelen işçilerin bulunduğu çift kabinli kamyonet, su bulunmayan dere yatağına düştü. Kazada, baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, sabaha karşı Ankara-Eskişehir karayolunun 50'nci kilometresinde, Polatlı ilçesi Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde oturan Oktay Ev, Polatlı'daki yüksek gerilim hattı inşası için işçi arkadaşlarını da yanına alarak, dün akşam 52 ZA 306 plakalı çift kabinli kamyonetle yola çıktı. Ancak, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücü Ev'in kontrolünden çıkarak önce köprü bariyerlerine çarptı ardından yaklaşık 5 metreden, içinde su bulunmayan dere yatağına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Oktay Ev ile araçta bulunan Serdar Çayır, Yılmaz Sofuoğlu ve oğlu Ertuğrul Sofuoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 işçinin cansız bedenleri, Polatlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İşçilerin cenazelerinin yarın Gölköy ilçesi Kale Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.