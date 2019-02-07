HABER

Ordudan ayrılan astronom yüzbaşı, gıda firmalarına manda sütü üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 12 yıl sözleşmeli hizmet veren Berkay Yağcı (42), yüzbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle ordudan ayrılarak memleketi Bursa'nın İznik ilçesine yerleşti.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - İSTANBUL Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) 12 yıl sözleşmeli hizmet veren Berkay Yağcı (42), yüzbaşı rütbesindeyken kendi isteğiyle ordudan ayrılarak memleketi Bursa'nın İznik ilçesine yerleşti. Babasının manda çiftliğini devralan Yağcı, ürettikleri manda sütünü büyük gıda firmalarına satıyor.

İznik'te babası Feridun Yağcı'nın manda çiftliğini devralan Berkay Yağcı, manda sütü üretimi sektörüne atıldı. Kapasitesini daha da artıran Yağcı, 4 yıl içerisinde İstanbul’daki gıda üretimi yapan holdinglere manda sütü ve yoğurt tedarik etmeye başladı. 2000 yılında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden 'astronom' unvanıyla mezun olduğunu söyleyen Berkay Yağcı, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli kontrol subayı olarak 12 yıl hizmet ettiğini ve ticarete atılmak için yüzbaşı iken ordudan ayrıldığını anlattı.

'MANDA SÜTÜ PAZARLIYORUM'

Berkay Yağcı, “5 yıl önce hava kuvvetlerinden ayrıldım. Babamın 2001 yılında kurduğu manda çiftliği serüvenine ben de dahil oldum. Yaklaşık 4 yıldır İstanbul’un büyük gıda firmalarına manda sütü sağlamaktayız. Onlar da manda sütünü sütlü tatlıya çevirerek müşterilerine arz ediyorlar” dedi.

MANDA SÜTÜNÜN FAYDALARI

Yüzbaşı Berkay Yağcı’nın babası Feridun Yağcı ise, “2001 yılından bu yana manda sektöründeyim. Devlet desteği ile çiftlik kurdum, makineler ile manda sütü sağmaya başladık. Manda bağışıklık sistemi güçlü bir hayvandır. Sütünde de bu enzimler mevcuttur. Özellikle bronşit ve astıma çok büyük faydası vardır. İnsanlarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi tüm hastalıklara karşı da direnç sağlıyor” diye konuştu.

PARTNERHepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!Hepimiz yapıyoruz ama... Cezası çok büyük!
Yağışlar meraları yeşillendirince peynir bolluğu yaşandıYağışlar meraları yeşillendirince peynir bolluğu yaşandı
Cipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştüCipe arkadan çarptı, kaskı cipin içine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın

Ateşli silahla vurulmuş halde bulundu! Hemen tedavi altına alındı

Son anda kurtarıldı! Hemen tedavi altına alındı

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 8 Şubat'ta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Günlük burç yorumları 7 Şubat Perşmebe (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Manisa'da dehşet! Kahvehaneye pompalı tüfekle saldırdı

Kartal'da bina çöktü!

Kartal'da bina çöktü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.