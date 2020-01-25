Ordu’dan Elazığ’a yardım eli

Ordu’dan Elazığ’a 2 yardım tır’ı ile 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtan mutfak tırı gönderildi.

Deprem duyulmasının hemen ardından Ordu’dan sabaha kadar 4 yardım tırının yanısıra arama kurtarma ekipleri ve günlük 50 bin kişiye sıcak yemek sağlayan mobil mutfak tır’ı Elazığ’a gönderildi.

Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler sosyal medya üzerinden Elazığ için yardım çağrısında bulundu. Başkan Güler’in yaptığı çağrının ardından Ordulular adeta seferber oldu. Sabaha kadar süren çalışma ile vatandaşlar insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3000 battaniye, 4000 uyku seti, 3000 çocuk bezi ve kıyafetlerden oluşan 2 TIR ile günlük 50 bin kişiye sıcak yemek kapasiteli 1 mobil mutfak TIR’ından oluşan 3 TIR deprem bölgesine gönderildi.

Bununla yetinmeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 Arama-Kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

“Birlikten kuvvet doğar”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, yaptığı açıklamada, Ordulular olarak gerçekleştirdikleri çalışma ile Türk halkının zor durumlarda birlik ve beraberlik örneğini gösterdiklerini söyledi.

Atik, “Bu akşam Ordu halkı büyük birlik ve beraberlik örneği göstererek Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaptığı çağrıya sessiz kalmadı. Halkımız tüm kalbi ve benliğiyle el ele vererek güzel bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Bu akşam buradan 3 tırımızı Elazığ’a göndermek üzere buradan uğurluyoruz. Ayrıca mobil mutfak tırımızla 50 bin kişiye yemek verecek bir organizasyonu Elazığ’da başlatıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yaptığımız bu hizmetler diğer çevre ilçelerimizin ve illerimizin vermiş olduğu destekle birlikte Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimize hizmet verecektir. Birlikten kuvvet doğar” dedi.



