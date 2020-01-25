HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’dan Elazığ’a yardım eli

Ordu’dan Elazığ’a yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 05:28 | Son Güncelleme

Ordu’dan Elazığ’a 2 yardım tır’ı ile 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtan mutfak tırı gönderildi.Deprem duyulmasının hemen ardından Ordu’dan sabaha kadar 4 yardım tırının yanısıra arama kurtarma ekipleri ve günlük 50 bin kişiye sıcak yemek sağlayan mobil mutfak tır’ı Elazığ’a gönderildi.Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler sosyal medya üzerinden Elazığ için yardım çağrısında bulundu.

Ordu’dan Elazığ’a yardım eli

Ordu’dan Elazığ’a 2 yardım tır’ı ile 50 bin kişiye sıcak yemek dağıtan mutfak tırı gönderildi.
Deprem duyulmasının hemen ardından Ordu’dan sabaha kadar 4 yardım tırının yanısıra arama kurtarma ekipleri ve günlük 50 bin kişiye sıcak yemek sağlayan mobil mutfak tır’ı Elazığ’a gönderildi.
Depremin meydana gelmesinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler sosyal medya üzerinden Elazığ için yardım çağrısında bulundu. Başkan Güler’in yaptığı çağrının ardından Ordulular adeta seferber oldu. Sabaha kadar süren çalışma ile vatandaşlar insani ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleriyle Büyükşehir Belediyesine akın etti. Kısa bir zaman içerisinde 3000 battaniye, 4000 uyku seti, 3000 çocuk bezi ve kıyafetlerden oluşan 2 TIR ile günlük 50 bin kişiye sıcak yemek kapasiteli 1 mobil mutfak TIR’ından oluşan 3 TIR deprem bölgesine gönderildi.
Bununla yetinmeyen Ordu Büyükşehir Belediyesi gelişmiş malzeme ve teçhizatlardan oluşan 3 Arama-Kurtarma ekibini de bölgeye sevk etti.

“Birlikten kuvvet doğar”
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, yaptığı açıklamada, Ordulular olarak gerçekleştirdikleri çalışma ile Türk halkının zor durumlarda birlik ve beraberlik örneğini gösterdiklerini söyledi.
Atik, “Bu akşam Ordu halkı büyük birlik ve beraberlik örneği göstererek Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yaptığı çağrıya sessiz kalmadı. Halkımız tüm kalbi ve benliğiyle el ele vererek güzel bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Bu akşam buradan 3 tırımızı Elazığ’a göndermek üzere buradan uğurluyoruz. Ayrıca mobil mutfak tırımızla 50 bin kişiye yemek verecek bir organizasyonu Elazığ’da başlatıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yaptığımız bu hizmetler diğer çevre ilçelerimizin ve illerimizin vermiş olduğu destekle birlikte Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimize hizmet verecektir. Birlikten kuvvet doğar” dedi.

Ordu’dan Elazığ’a yardım eli

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (5)Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (5)
Bakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM’i duyurduBakan Koca, depremden etkilenen yakınlarına ulaşma isteyenlere SABİM’i duyurdu
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'daki depremin ardından köy muhtarından açıklama: Enkaz altında kalanlar var

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Elazığ depremi açıklaması!

MSB'den Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'daki deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Deprem anı yerel televizyon canlı yayınında: Çok fena sallanıyor

Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki deprem dünya basınında!

Dünya basını Elazığ depremini böyle duyurdu!

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki deprem sonrası enkaz altında kalan hamile kadın, ekipler tarafından böyle kurtarıldı

Deprem sonrası mucize! Hamile kadın enkazdan böyle kurtarıldı

RTÜK Başkanı Şahin'den deprem sonrası 'hassasiyet' çağrısı!

RTÜK Başkanı'ndan 'hassasiyet' çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.