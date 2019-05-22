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Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Karadeniz’de bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Fatih (F-242) Fırkateyni, Ordu Limanı’nda vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Dün sabah saatlerinde limana yakın bir yere demir atan 116 metrelik TCG Fatih Fırkateyni’nde 21 subay, 91 astsubay, 11 uzman erbaş ile 46 erbaş ve er görev yapıyor.

Karadeniz’de bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Fatih (F-242) Fırkateyni, Ordu Limanı’nda vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
Dün sabah saatlerinde limana yakın bir yere demir atan 116 metrelik TCG Fatih Fırkateyni’nde 21 subay, 91 astsubay, 11 uzman erbaş ile 46 erbaş ve er görev yapıyor. Toplamda 3 gün boyunca Ordu’da kalacak ve halkın ziyaretine açık olacak TCG Fatih gemisi, 24 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde demir alarak Ordu’dan ayrılacak.
Ziyarete açık olan savaş gemisini dolaşmak isteyen vatandaşlar, iskeleden tekneler aracılığı gemiye taşınarak, TCG Fatih’i yakından inceleme fırsatı buluyor. Karadan, yaklaşık 2 kilometre uzaklığa demir atan TCG Fatih’i ziyaret etmek için vatandaşlar dakikalar öncesinden hazır bekliyor. Uzun kuyrukların oluştuğu sırada vatandaşlar, tarihi yeniden yaşamak için sabırsızlanıyor.
TCG Fatih (F-242) Fırkateyni’ni dolaşma fırsatı bulan ve geri gelen vatandaşlar ise çok heyecanlandıklarını belirtiyor. Herkesin gemiyi gezmesi gerektiğini aktaran vatandaşlar, mutlu olduklarını da sözlerine ekliyor.

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi

Ordu’dan Fatih’e yoğun ilgi
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