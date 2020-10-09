HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ordu’dan uyuşturucu getirirken yakalandılar

Ordu’dan uyuşturucu getirirken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 14:40 | Son Güncelleme

Ordu’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu Samsun’da yakalandı.Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu’nun Ünye ilçesinden Samsun’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı A.A.

Ordu’dan uyuşturucu getirirken yakalandılar

Ordu’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu Samsun’da yakalandı.
Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu’nun Ünye ilçesinden Samsun’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldığı A.A. ve M.B. isimli şahıslarla ilgili çalışma başlattı.
Narkotik ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışma sonucu şüpheli iki şahıs Ünye dönüşünde Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde araç içerisinde 2 kilo 699 gram esrar maddesi ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan A.A. ve M.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
62 madencide koronavirüs tespit edildi62 madencide koronavirüs tespit edildi
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildi
62 madencide koronavirüs tespit edildi
Ağzında emzik olan 2 yaşındaki torununun eline silah verip ateş ettirdi
'Yok artık' dedirten olay! Emzikli torununun eline silah verdi
İzmir'de yurt dışına geçmeye çalışan 130 sığınmacı yakalandı
Bu tekneden 130 kişi çıktı
Bursa İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
İl Sağlık Müdürü açıkladı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları
Dosta güven, düşmana korku salıyorlar! İşte Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları
Emekli emniyet müdürü Oğuz Oral Aydın otobüste kalp krizi geçirdi! Eşinden yürek yakan feryat
Yürek yakan feryat: Ben sensiz nasıl yaşarım?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.