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Orduevi yakınındaki şüpheli çanta, fünye ile patlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Astsubay Orduevi Düğün Salonu önüne bırakılan sırt çantası, bomba uzmanı tarafından patlatılarak açıldı.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Astsubay Orduevi Düğün Salonu önüne bırakılan sırt çantası, bomba uzmanı tarafından patlatılarak açıldı. Çantadan giysi çıktı.

İstiklal Mahallesi Başan Sokak'ta bulunan Astsubay Orduevi Düğün Salonu önündeki yaya kaldırımında sahipsiz bir sırt çantasını gören vatandaşlar, bomba ihtimaline karşı 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, güvenlik şeridi çekip sokağı yaya ve araç trafiğine kapatarak çantanın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Özel giysilerini giyen bomba uzmanı şüpheli çantanın yanına fünyenin bir ucunu bırakıp uzaktan kumandayla patlamayı gerçekleştirdi. Patlma sesi çevrede heyecan yaratırken, açılan çantanın içinden giysi çıktı. Polis ekiplerinin incelemesinden sonra sokak yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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