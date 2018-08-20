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Ördüğü bebeklerle burs veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce hizmete açılan 'Yaşlı Evi'nin sakinlerinden emekli Esma Pınar (68), yaptığı örgü bebek ve oyuncakları satarak üniversite öğrencilerine burs veriyor.

Ördüğü bebeklerle burs veriyor

İsmail ÖRS/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce hizmete açılan 'Yaşlı Evi'nin sakinlerinden emekli Esma Pınar (68), yaptığı örgü bebek ve oyuncakları satarak üniversite öğrencilerine burs veriyor.
Muratpaşa ilçesinde oturan Esma Pınar, vaktinin büyük kısmını belediyenin 4 yıl önce açtığı Yaşlı Evi'nde geçiriyor. Arkadaşının tavsiyesi üzerine Yaşlı Evi'ne üye olan Esma Pınar, burada hayatının ikinci baharını yaşadığını söyledi. 16 yıl önce eşini kaybettikten sonra durgun bir hayat yaşadığını anlatan Pınar, "3 yıl önce Yaşlı Evi'ne üye oldum. O günden sonra hayatım değişti. Burada dostlar edindim, birbirimizin derdine ve mutluluğuna ortak oluyoruz. Birçok farklı etkinliğe katıldım. 65 yaşından sonra dans etmeye başladım. Dans ederek 16 kilo verdim" dedi.
'Yaşlı Evi'nde projelere katkı sunduğunu dile getiren Esma Pınar, amacının topluma fayda sağlamak olduğunu söyledi. Bebek ve oyuncak örüp sattığını anlatan Pınar, "Satışı için oyuncak mağazalarına elden veriyorum. Kazandığım parayla da üniversite öğrencilerine burs veriyorum" diye konuştu.
Arkadaşlarıyla atkı ve bere ördüklerini, ahşap boyama yaptıklarını da kaydeden Esma Pınar, "Elde edilen tüm gelirle vatandaşa faydalı olmaya çalışıyoruz. Buradan sağladığımız gelirle doğu illerindeki öğrencilere de çeşitli hediyeler gönderdik" dedi.

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Ördüğü bebeklerle burs veriyor

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