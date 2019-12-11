HABER

Ördükleri demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 13:44 | Son Güncelleme

BARTIN’ın Kozcağız beldesinde dere ıslah çalışması kapsamında duvar ören işçiler, devrilen demirlerin altında kaldı.

Ördükleri demirlerin altında kalan 3 işçi yaralandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Kozcağız beldesinde dere ıslah çalışması kapsamında duvar ören işçiler, devrilen demirlerin altında kaldı. Demirlerin altından çıkarılan 3 işçi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde Kozcağız Beldesi’nde meydana geldi. Kozcağız çayındaki ıslah çalışmaları kapsamında çayın yatağına duvar yapılırken, işçiler demirleri ördü. Örülen demirlerin devrilmesi sonucu Musa Kapucu, Güngör Yılmaz ve Kerim Turgut demirlerin altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Demirlerin vinçle kaldırılmasıyla işçiler demirlerin altından çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Güngör Yılmaz’ın bacağının kırıldığı, üçünün de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Hafızamı sildirdim!''Hafızamı sildirdim!'
Sahte sigortaya dikkatSahte sigortaya dikkat
Kastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralıKastamonu'da minibüs ve TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da onlarca hücre evi basıldı! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: Metin Topuz'un tahliye talebine ret!

Metin Topuz davasında yeni gelişme!

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: Başka erkeklerle yazışmalarını gördüm

O astsubay tutuklandı: Telefonunda o yazışmaları görünce...

Yalova'da tersanede yangın

Yalova'da tersanede yangın

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne ilişkin yeni açıklama

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin olası yaptırımlarına İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.