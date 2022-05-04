Orduların savaş simülasyonu içeren bilgisayar oyunlarıyla ilişkisi güçleniyor

Ukrayna'ya gitmeyi düşünen yabancı ülke vatandaşları, gerçek savaş ortamının "Call of Duty" oyunu ile alakası olmadığı konusunda uyarılıyor. Her ne kadar son yıllarda oyunlar işin içine dahil olsa da, gerçek savaşlarda yaşanan korku, sanal ortamdan çok farklı.

ABD donanmasında görev yapmış olan ve şimdilerde eski askerlerin sivil iş yaşamına dahil olması için çalışan sivil toplum örgütü Call of Duty Endowment'ın yöneticiliğini üstlenen Dan Goldberg, aktif görev yapanların ve genç gazilerin oyunlarla yakın ilişkisi olduğunu söylüyor.

Yıllar önce ordu komutanları plan yapar, hazırlanır, yıpranmış haritalar üzerinde taktiklerini test ederlerdi. Birliklerin hareketlerini modeller üzerinden gösterirlerdi.

Bugünse onların yerini bir bakıma video oyunları aldı diyebiliriz.

Modern oyun teknolojisi generallere, askeri hazırlık aşamasını çok daha teknolojik bir şekilde ele alma imkanı sunuyor.

Teknoloji firması Improbable'dan Joe Robinson, ileri oyun teknolojilerinin, gerçek hayatın tüm karmaşıklığını sanal ortamda yeniden yaratmayı mümkün kıldığını belirtiyor.

Improbable'ın yazılımı gerçek savaş senaryolarını sanal ortamda yeniden yaratıyor ve onu ister Company of Heroes benzeri oyunlarda olduğu gibi kuşbakışı ister Counter Strike tarzı oyunlarda olduğu gibi bir kişinin gözünden görmeyi sağlıyor.

Siber saldırıdan demografi ve altyapıya kadar modern savaşlarda yer alabilecek her türlü etken yazılımda yer alıyor.

Robinson, "Bugün tehditler her yerden gelebilir. Neye evrileceğini ve savaş alanını nasıl etkileyeceğini anlamak inanılmaz zor. Plan yapmak ve bu sorunlara karşı eğitim vermek çok zor. Biz karar vericilerin fikirlerini denemesine, stratejilerini ve yeni ekipmanları test etmesine, askerlerin bu değişen çevrelerle başa çıkmak için eğitmelerine imkan sağlıyoruz" diyor.

Oyun teknolojisi yalnızca eğitim için kullanılmıyor. Improbable, dünyanın dört bir yanında komutanların devam eden gerçek operasyonlarda da kendi yazılımını kullandığını söylüyor. Ancak güvenlik sebebiyle bunların hangi ülkelerde olduğunu söyleyemeyeceğini de ekliyor.

İnsanlara ulaşmak

Oyunlar İngiltere ordusunun toplumla etkiletişim stratejisinin de anahtar noktası haline geldi.

Ordunun Twitch gibi canlı video oyunu yayınlanan platformlar üzerinden, ana hedefi olan oyunculara ulaşılabileceği düşünülüyor.

BBC Sounds'un oyun podcasti Press X to Continue'da konuşan Yarbay Tim Elliot, askeriye ile onun hizmet ettiği toplum arasında büyüyen uzaklaşmaya dikkat çekerek bütün amacın iki kesim arasında bir köprü oluşturmak olduğunu söyledi.

Eliot, üniforma giymek dışında geniş toplumdan çok da farklı olmadıklarını göstermek istediklerini belirtti.

Bugün askerler oyunlarından bölümler paylaşıyor, yeteneklerini gösteriyor, toplumla sohbet ediyor ve izleyici kitlesi oluşturuyor.

ABD ordusunun video oyun birimi Army's Esports'un başındaki Yarbay Elliot, bu sayede insanlarla iletişim kurabildiklerini, onların askerlere sorular sorabildiğini söylüyor ancak aktif olarak işe alım yapmadıklarını, amaçlarının bundan ziyade ordunun anlaşılmasını sağlamak olduğunu söylüyor.

"Pek çok insanın ailesinde ordu mensubu yok artık. Onların bizim hakkımızda istedikleri her şeyi bilmesi için çalışıyoruz" diyen Elliot, insanların "gizem ve yanlış anlaşılmayla çevrilmiş olan orduya" ulaşılmasına odaklandıklarını ekliyor.

Ancak hırslı oyuncular askeriyenin istediği hızlı reaksiyon, iyi iletişim, sorun çözme becerilerine sahip oluyor. Ayrıca genelde silahlı kuvvetlere girmeye uygun yaşlardalar.

'Askerler de oynamayı seviyor'

İngiliz ordusunda doktor olarak görev yapan Jonah Jupp çevrimiçi ortamda Ace olarak biliniyor. Nintendo Switch'ini yurt dışı görevlerine de götürüyor ve Mario Kart oynamayı seviyor.

Savaş bölgelerinde görev yapan çok sayıda askerin oyun oynamayı sevdiğini, özellikle geride bıraktığı ülkesindeki arkadaşlarıyla oynamanın gerçek dünyayla bağını devam ettirmeye, ruh sağlığını korumaya ve günlük stresten uzaklaşmaya yardım ettiğini söylüyor.

"Evet askeriz ama insanız da, insanlar bunu unutuyor" diyor.

Oyun ve ordu ilişkisindeki yakınlaşmanın bir faydası da savaş temalı video oyun firmalarının ordu ya da orduyu destekleyen yardım kuruluşları için bağış toplaması.

Dan Goldberg, üniformalı kadın ve erkeklerden esinlenen ve kazanç sağlayan oyunların, onların hizmetine bu şekilde geri dönüş sağlamasının iyi bir yol olduğuna dikkat çekiyor. Görevini tamamlayan gazi ve askerin sivil hayata geçiş sürecinde en büyük yardımın onlara iş sağlamak olduğunu, bunun ruh sağlığı gibi konularla başa çıkmayı kolaylaştırdığını belirtiyor. Oyun oynamanın da onların dünyayla bağını devam ettirmesinin bir yolu olduğunu ekliyor.